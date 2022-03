Pol milijona evrov za Ukrajino: Saša Krajnc dnevnik zamenjal za klice v studiu (FOTO)

Na dobrodelnem koncertu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z gosti Skupaj za Ukrajino za ukrajinske begunce v organizaciji Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas, ki je potekal v Studiu 1 nacionalne televizije, se je v dobrih dveh urah zbralo 482.000 evrov.

Prireditev sta povezovala Bernarda Žarn in Igor E. Bergant, v studiu, kjer so klice sprejemali prepoznavni obrazi, pa Rok Kužel.

Kot gostje Simfoničnega orkestra z dirigentoma Davorinom Morijem in Patrikom Greblom so za begunce zapeli Eva Beus in Miha Koretič, Zvezdana Novakovič, Čaralice in Danijel Bogataj, Ansambel Saša Avsenika, Ditka, Omar Naber, Nuša Derenda in Anže Šuštar, Slavko Ivančič, Adi Smolar, Nina Pušlar in Vlado Kreslin.

Voditeljica Jelena Aščić in novinar Rok Kužel sta deset let po humanitarnem koncertu za pomoč prizadetim v poplavah pri nas znova združila moči. FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Adi Smolar, v družbi izjemnih Slavka Ivančiča in Saše Avsenika, se je po umiku z odrov v času pandemije vrnil na prireditve kot izvajalec.

Omar Naber, ki je v Ukrajini nastopal že na Evroviziji, v družbi Ditke in Eve Beus iz skupine Tabu.

Pevka Anja Pavlin je ovekovečila veliki trenutek z legendo Vladom Kreslinom.

Žametna glasova Boštjana Romiha in Davida Urankarja sta božala ušesa na drugi strani telefona.

Jože Robežnik, vsestranski televizijski voditelj in vloger, je vedno pripravljen priskočiti na pomoč.