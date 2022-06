Pokojni 18-letnik Deželaka spravil v jok: Bor, ta runda je zate!

Miha Deželak že osmo leto zbira sredstva, da bodo otroci iz socialno ogroženih družin lahko videli morje. Med tistimi, ki so pri tem redno pomagali, je bil tudi Bor, ki je predlani umrl zaradi hude bolezni, a je vsa leta z dušo in srcem spremljal akcijo Deželak junak ter ga vsako leto pričakal v Novem mestu. Junija 2020 sta se srečala zadnjič. V njegovem imenu so denar darovali starši in nadaljevali njegovo poslanstvo. Deželak je eno od etap prevozil Boru v spomin in pred začetkom s solzami v očeh dejal: »Bor, ta runda je zate!«

Letošnje zbiranje denarja po 10 dneh Deželak sicer počasi zaključuje in se že veseli zbranega zneska.