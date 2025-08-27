Poklonili so se Šerbi (FOTO)

Med letoma 1986 in 2000 je skupina Agropop veljala za sinonim dobre zabave na veselicah in pred nekaj dnevi se je na zaključnem večeru festivala Naaaj dan zazdelo, da nas je časovni stroj vrnil prav v tisto obdobje. Skupina v prenovljeni zasedbi je namreč na oder stopila po dolgih 25 letih in energični člani so poskrbeli, da se je občinstvo hitro ogrelo.

Člani Agropopa so se dolgo pripravljali na nastop in poskrbeli za odlično zabavo. FOTO: TJAŠ BOROVNICA

Njihov koncert je bil prava paša za oči. FOTO: MATIC LEBEN

»Pripravili smo šov, potrudili smo se, da bo to res paša za oči in ušesa. Mi smo kronološki vpogled vsega, kar se je v preteklosti zgodilo v Sloveniji. Pred nami je koncert, ki ni samo koncert, ampak je dejansko ogledalo družbe,« pravijo Agropopovci, ki bodo septembra nastopili še v Zelenem Gaju v Dornberku, novembra pa še v Hali Tivoli. Med kranjskim koncertom so se spomnili legendarne Šerbi, ki je bila nekoč zaščitni obraz skupine, na velikem zaslonu pokazali njeno fotografijo in dodali, da jih verjetno gleda kje izpod Krvavca.

Šerbi bo za vedno ostala del Agropopa, čeprav nekje za mavrico.

»Vrnili smo se na odre, a tokrat z nami ni nje. Šerbi je bila ena, edina in neponovljiva. Ravno zato ti koncerti niso samo za nas in za vas, temveč tudi zanjo. Da skozi pesmi in glasbo spomin na Šerbi živi naprej. Ker vemo, da bi sicer stala tukaj. Da bi pela na ves glas, se smejala in žurala z nami in vami. In Šerbi bo za vedno ostala del Agropopa, čeprav nekje za mavrico. Ponosna bi bila, da pesmi, ki jih je nekoč pela, še vedno živijo med ljudmi,« so člani skupine zapisali pred nastopom v Kranju, nedvomno pa bodo spomin na legendarno pevko obudili tudi na drugih koncertih, ki so še pred njimi.

Vzdušja niso pokvarile niti nekoliko nižje temperature. FOTO: MATIC LEBEN