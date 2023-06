Poklonila se mu je tudi Miša, Tomaž se ji je zahvalil s poljubom (FOTO)

Letošnji 71. Ljubljana Festival so slavnostno otvorili na odru na Kongresnem trgu, pod taktirko dirigenta Patrika Grebla ter v izvedbi Big Banda, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija in priznanih slovenskih izvajalcev. Tradicionalni gala koncert, ki nosi ime Poletna noč – Srečen dan, je letos posvečen izjemnemu avtorskemu opusu kantavtorja Tomaža Domicelja.

Pronicljivost, angažiranost, humor in sodobna besedila so Domiceljeve stalnice, s katerimi navdušuje že pet desetletij. Dvajset njegovih skladb smo lahko slišali tudi na Poletni noči, izvajali pa so jih Alenka Godec, Alfi Nipič, Anika Horvat, Damjana Golavšek, Dominik Kozarič, Gojmir Lešnjak - Gojc, Matevž Šalehar - Hamo, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Lara Baruca, Marko Vozelj, Mitja Ferenc, Neisha, Nina Pušlar, Nina Strnad, Nuška Drašček, Saša Lešnjek, Simona Vodopivec Franko, Tinkara Kovač, Tomislav Jovanović - Tokac in Tomi Meglič. Večer je povezovala Miša Molk, ki je nedavno sporočila, da je na nacionalki ne bomo gledali več, ljudem pa je znana po svoji sposobnosti sodelovanja z občinstvom in ustvarjanju udobne in prijetne izkušnje. Miša po nepozabnem večeru pravi, da je Tomažu hvaležna, da je njo izbral za povezovalko koncerta, on pa se ji je po zaključku zahvalil s poljubom in čudovitim šopkom rož.

Na odru sredi Kongresnega trga sta zapela tudi Jan Plestenjak in Anika Horvat. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET