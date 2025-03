Poklon zvezdam mariborske kulture (FOTO)

V Mariboru so podelili Glazerjeve nagrade, ki jih mestna občina dodeljuje zaslužnim posameznikom na področju kulture. Nagrado za življenjsko delo je letos prejela slikarka Anka Krašna, medtem ko so Glazerjeve listine za dosežke na področju kulture prejeli pisatelj Avgust Demšar, violinistka Oksana Pečeny in igralec Jurij Drevenšek.

Med gledalci sta bila tudi Dejan Pušenjak, nekdaj novinar in urednik pri Delu in Večeru, avtor knjige Retrovizor, in žena Maša.

Anka Krašna, akademska slikarka in profesorica, ki je do upokojitve leta 2023 učila na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, je znana po svojem izjemnem ustvarjalnem delu in poglobljenem kritičnem pogledu na družbo. Njena dela, kot so cikli Ovce, Oznanjenja, Zgodbe in Izgon iz raja, odražajo njeno raziskovanje likovnih in družbenih tem. Krašnova je imela več kot sto samostojnih razstav ter sodelovala na 340 skupinskih razstavah. Ustvarja v svojem ateljeju v Miklavžu na Dravskem polju.

Zbrane in nagrajence je nagovoril mariborski župan Saša Arsenovič, ki je izpostavil pomen kulturnih ustvarjalcev za mesto.

Glazerjevo listino za pisanje je prejel Tomaž Zupančič, ki ustvarja pod psevdonimom Avgust Demšar, avtor trilogije Vodnjaki. Njegovo pisanje združuje žanrske elemente kriminalke z družbeno kritiko, kar je redkost v tem žanru. Demšar s svojim delom uspešno prenaša duha kraja in bogat družbeni kontekst. Violinistka Oksana Pečeny je prejela Glazerjevo listino za koncertne nastope v zadnjih dveh letih. Njene virtuozne in tehnično brezhibne izvedbe, tako solistične kot v sodelovanju z orkestri, so še posebno cenjene v mariborskem kulturnem okolju. Igralec Jurij Drevenšek je bil nagrajen za svoje filmske vloge v zadnjih dveh letih. Njegova raznolika in prepričljiva igra v slovenskih in mednarodnih filmih je visoko cenjena, saj njegova dela dvigujejo umetniško vrednost filmskih del, v katerih nastopa.

Gosta podelitve dr. Ludvik Toplak, rektor univerze Alma Mater Europaea, in žena Edita Benko Toplak