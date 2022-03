Poklon z monografijo velikemu slovenskemu igralcu (FOTO)

V Selnici ob Dravi so se te dni s stalno zbirko in monografijo poklonili velikemu umetniku. »Bil je igralec za vse vloge, v vseh je bil odličen, še posebno so mu odgovarjale vloge navideznih surovežev in izgubljenih ljudi, bil je izjemen komedijant, ki je upodobil 129 dramskih likov,« je pojasnil avtor monografije Marko Košir.

Režiser in igralec Roman Končar v družbi županje Vlaste Krmelj

»Arnold Tovornik spada med največje igralce v Sloveniji. Zelo smo ponosni nanj. Spomin mora rasti naprej z dnevi kulture in ostati v knjigah ter nekaterih posnetkih, da se njegovo izročilo prenaša na prihodnje generacije,« je bila slikovita županja Vlasta Krmelj.

»Osnova za vse, kar se zgodi, je dobra volja; ta je podlaga za humor, ki oblikuje tri noge, to so pesem, ples in smeh, na njih je postavljeno veselje, iz katerega raste sreča, da bi se lahko iz tega na koncu razvila ljubezen,« pa je dodal Tadej Toš, ki je festivalski program tudi odprl.

Tadeju Tošu je pripadlo odprtje. FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC