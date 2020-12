Poklicala v oddajo v živo in jih napela voditelju Nove24. Poglejte, kaj mu je rekla (VIDEO)

Sprejemanje klicev v živo med oddajami vedno pomeni tveganje. Pokliče namreč lahko kdor koli in pove kar koli. Zgodilo se jim je že v programu RTV Slovenija, zdaj tudi v programu Nove24, ko je klice sprejemal voditeljin jih tudi slišal.Tema je tekla o raperju, gledalka pa je Tomašiča očitno imela dovolj: »Kolikor so vas hvalili kot voditelja, jaz vas lahko zelo, zelo lahko tarnam. Tako brezobraznega voditelja še jaz nisem videla.«»Prav,« ji je odvrnil voditelj, ki ga je gledalka očitno nekoliko presenetila.»Oprostite. In to gleda mladina in vsi gledajo in ste tako brezobrazni. Vsi so ničvredni. Če so Janševi, so vredni, če niso, niso. Zdaj Zlatkota tarnate. Zlatko je nekaj ustvaril,« mu je dejala gledalka.