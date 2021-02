Marsikdo je minulo nedeljo od začudenja kar debelo pogledal, ko so v novem televizijskem šovu Zvezde pod masko, ki ga vodi Klemen Slakonja, razkrili, da se pod kostumom nagajive čebele skriva nekdanja misica in vplivnica Sanja Grohar. Ta je trenutno z družinico v Sloveniji, na svojem instagram profilu pa redno objavlja utrinke iz vsakodnevnega življenja. Leta 2017 je svoje fotografije obdelovala s filtri. Pred kratkim je objavila fotografijo, na kateri pozira v kopalkah, sledilce in sledilke pa je osupnila z iskrenostjo in odkritostjo o svojem telesu po porodu. Dodala je še fotografijo iz let...