Pogrešano Irmo (38) smo gledali v tem resničnostnem šovu

Včeraj smo poročali, da je pogrešana 38-letna Irma Perko iz Stare Fužine v občini Bohinj . Visoka je okoli 168 cm, suhe postave in ima dolge svetle lase. Oblečena naj bi bila po vsej verjetnosti v temna oblačila in obuta v bele natikače. S seboj naj bi imela žensko torbico. Nazadnje so jo opazili okoli 15. ure na območju Bohinjske Bistrice, so sporočili s PU Kranj.

Pogrešana naj bi se od doma okoli 11. ure odpeljala z avtomobilom, znamke Hyundai, tip I30, sive barve, registrskih oznak KRCZ-426, so dodali na Policijski upravi (PU) Kranj.

Spomnimo, leta 2013 se je 26-letna inženirka laboratorijske biomedicine Irma v oddaji Ljubezen na deželi potegovala za naklonjenost kmečkega fanta Jureta Štekarja. Ima tudi znano sestrično, ki jo je Slovenija prav tako spoznala v resničnostnem šovu. Erika Smolak je namreč v oddaji Ljubezen na seniku osvojila srce kmeta Damjana .



Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, policisti prosijo, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Bled, telefon 04/575 72 00 ali pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.