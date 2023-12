Pogrešana Melania Trump (FOTO)

Božična družinska fotografija družine Trump z znamenitega posestva Mar-a-Lago je dvignila kar obrvi. Na njej namreč ni Slovenke Melanie Trump, žene Donalda Trumpa. Je pa njej mogoče uzreti njunega zdaj že skoraj odraslega sina Barrona, pa tudi Melaniinega očeta Viktorja.

Spletni portal Page six poroča, da je bila 53-letna Slovenka odsotna zaradi družinskih obveznosti.

A kmalu naj bi nekdanjo prvo damo v javnosti videvali precej več. Trumpovi so namreč trdno prepričani, da se bodo ponovno vselili v Belo hišo, zato naj bi bil že sklenjen dogovor o njenem pojavljavljanju v javnosti v letu 2024 (5. novembra 2024 bodo Američani volili novega predsednika).

Poporočna pogodba

Čisto potihem naj bi se Melania z Donaldom pogajala o »popravku« predporočne pogodbe. S poporočno pogodbo, menda gre že za tretji popravek, naj bi si skušala izboriti več varnosti, predvsem za 17-letnega sina Barrona.

Če so ob koncu prejšnjega predsedniškega mandata vzniknile govorice, da se bo Melania takoj po mandatu ločila od Donalda, viri Page six trdijo, da temu nikakor ni tako, in da mu je Slovenka, kljub pogajanjem o finančni stabilnosti, še kako lojalna.