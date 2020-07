Pogovor z Jasno Kuljaj: Moški, ujet v žensko telo

Televizijska voditeljica ni počivala med karanteno, saj so ves čas snemali Pri Črnem Petru, zabavno-glasbeno oddajo na Planet TV. »Bilo je res turbulentno obdobje in ravno snemanje oddaje me je ohranjalo aktivno, če upoštevamo dejstvo, da so vse prireditve odpadle. Zaradi tega sem še bolj cenila Črnega Petra in dala v še višjo prestavo. Ne samo jaz, tudi drugi. Koronakriza je našo ekipo zbližala, in zdi se mi, da se je to čutilo tudi na ekranu,« mi razloži, ko se srečava v ljubljanskem parku Tabor. Večino oddaj, katerih kreativni producent je Jože Potrebuješ, so posneli v naravi, manjkalo pa ni niti pravljičnih ...