Pogovarjali smo se z župnikom, ki se včasih razkuži tudi navznoter (VIDEO)

Kdo je pisatelj, ki je veliko poslušal?

Leto 2020 nam je skupaj s koronavirusom prineslo tudi enega od največjih junakov, ki v ljudeh v tej krizi vzbujajo upanje v lepšo prihodnost. To je nekdanji bohinjski, že skoraj tri mesece pa grosupeljski župnik. Zaslovel je z izvirnim bogoslužjem v času prvega vala koronavirusa, ko je zaradi zaprtih cerkva začel svoje maše prenašati kar po družabnem omrežju facebook. Te si v živo zdaj ogleda po šest tisoč ljudi, v enem dnevu celo po 60 tisoč. Rekordno število ogledov je dosegla maša na cvetno nedeljo, in sicer 74.000, videoposnetek z dobrodelno dražbo njegovega starega terenca lada niva si je ogledalo kar 212.8000 ljudi. Najbolj priljubljenega župnika v Sloveniji, ki med mašami ne širi le vere, ampak tudi veselje do življenja, smo povprašali, kako preživeti drugo epidemijo koronavirusa.Kaj meni, zakaj odkrito priznava, da se včasih razkuži tudi navznoter, in še marsikaj pojasnjuje Martin Golob, najbolj znan koronažupnik pri nas, v naši podalpski, sprti deželici v današnji tiskani izdaji Nedeljskih novic. Popisujemo pa tudi izpoved pisatelja, ki je pisatelj postal, ker je veliko poslušal. Prav te dni pa je izšel njegov trideseti roman.Kaj Martin Golob v teh težkih časih, poglejte v spodnjem videu.