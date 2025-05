Poglejte, zaradi koga se Saši Lendero vsak dan mudi domov (FOTO)

Saša Lendero ima veliko srce in v njem je ogromno prostora za živali. Nekoč je med drugim gotove smrti rešila mucko, ki jo je nekdo odvrgel v reko. Dolgih 18 let so Lenderovi razvajali Molly, ki je predlani nesrečno končala pod kolesi tovornjaka.

Kljub temu pa Saša ni ostala sama, trenutno ji družbo delata ljubka kosmatinca, ki ju glasbenica vsak trenutek, ko ni ob njima, neizmerno pogreša.

Njena kosmatinca FOTO: Zaslonski Posnetek

To je razkrila na družabnem omrežju, kjer je objavila fotografijo svojih psičkov ter pripisala: »Ko me vprašajo, zakaj vedno hitim domov …« Pasja ljubezen je pač neizmerna in lepo se je vrniti domov, ko te tam nekdo tako zelo težko pričakuje.

Pasja družba je toliko bolj dobrodošla zdaj, ko je Sašina edinka Aria že srednješolka in se počasi osamosvaja, ima več dela z učenjem, v najstniških letih je tudi potreba po druženju s prijatelji precej večja, kot želja prosti čas preživljati s starši. Aria ima sicer s starši, ki sta se razšla pred dobrimi tremi leti, čudovit odnos in oba sta nanjo izjemno ponosna.