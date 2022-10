Pahor ob koncu mandata potočil solzo (FOTO)

Ljubljanskega maratona se tradicionalno udeležuje tudi predsednik države Borut Pahor, ki je tokrat še zadnjič tekel s slovensko zastavo, na kateri so podpisi znanih slovenskih športnikov.

Maratonska proga je spet potekala v enem krogu, vsi starti so bili na Slovenski cesti, cilj pa na Kongresnem trgu.

»Bilo je zelo lepo, rad bi se zahvalil vsem ljudem ob progi, ki so res spodbujali vse, deležen sem bil zelo prijaznih pozdravov. Videl sem tudi plakat 'Pahor, hvala za vse', takrat se mi je kar zarosilo oko. Hvala vsem za prijaznost,« se je v cilju zahvalil Pahor.

Na svojem Instagram profilu je objavil tudi fotografijo s sinom in zapisal: »Luka me čaka v cilju Ljubljanskega maratona 2010. Samo 5 let kasneje me je tudi čakal ... ker je bil hitrejši.«