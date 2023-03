Poglejte, zakaj je znana Slovenka čisto blažena (FOTO)

Saša Einsidler, podjetnica, coachinja, avtorica in govornica je v teh dneh še posebej žareča in dobre volje. Na družbenih omrežjih je sledilcem razrila, zakaj je čisto blažena.

Usule so se čestitke.

»Ijooooooj!! Čestitam od srca!! Topim se!!! Mičken pa 'fovš',« je med prvimi zapisala igralka Tanja Ribič.

»Ja babi! Kako lepo Saša! Čestitke tebi in mladi družinici! Pa veliko zdravja vsem, tudi babici,« je napisala igralka Janja Petrič.

»Babi Saša, iskrene čestitke za novo vlogu v življenju katera te bo še bolj osrečila. iskrene čestitke tudi mamici Manci in očetu. To je najlepši dogodek ... vsem veliko zdravja in ljubezni ...« ji je čestitala prijateljica Nevenka.

»O, kako žariš, Saša! Uživaj v teh neprecenljivih trenutkih.«

Čestitkam se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

Preberite še: