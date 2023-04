Poglejte, zakaj je Celje mesto mode (FOTO)

Modni navdihi so tradicionalna modna revija v slovenskem prostoru. V knežjem mestu z njo predstavljajo vrhunske blagovne znamke in modne hiše s kulinaričnim pridihom, druženjem ob vrhunskih peninah in tudi zadnjimi novostmi v avtomobilizmu.

Dijaki programa ustvarjalec modnih oblačil Šolskega centra Celje so se izkazali.

»Samo Celje v slovenskem prostoru razvija izjemen odnos do modnih hiš, vrhunskih blagovnih znamk, pripadnikov, potrošnikov, kupcev, dobrih strank, ki izbirajo najboljše. To je večer izjemnih oblikovalcev, ki z razvojem vizije mode ustvarjajo presežek v slovenski produkciji, dajejo pomen modi, celostni podobi, modi že kot veji umetnosti. In tako je bilo tudi letos, ko smo v okviru revije ekskluzivno napovedali celovečerni mladinski film Šepet metulja, ki prihaja v slovenske kinematografe to jesen, in nadgradili sodelovanje s podjetjem, ki ima vizijo razvoja in daje velik poudarek povezovanju, izjemnim ekipam, s podjetjem Mik Celje,« pove Vladimira Skale, ki je že 26. leto organizirala Modne navdihe, dogodek, ki je pridobil veliko privržencev.

Celjski kantavtor Jože Kastelic - Kastelo

Poleg nekaterih priznanih kreatorjev, ki so prisotni v knežjem mestu, in blagovnih znamk pa svoje kreacije vsako leto predstavijo tudi dijaki programa frizer ter ustvarjalec modnih oblačil Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Letošnje Modne navdihe je z glasbo popestril domači kantavtor Jože Kastelic - Kastelo, ki je predstavil pesem Anika.