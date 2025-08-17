Poglejte to potegavščino, ki so jo naredili Rudanu: »Se opravičujem za par sončnih izrazov« (VIDEO)

Slovenski pevec Miran Rudan je včeraj praznoval 60. rojstni dan. Na praznovanju svojega okroglega jubileja pa je bil deležen presenečenja oziroma potegavščine. Mislil je, da je prišel pet na praznovanje rojstnega dne dvojčic, a je nato ugotovil, da je v resnici prišel pet na praznovanje svojega rojstnega dne.

»Ko uletiš na rojstni dan dvojčic 'Ine in Tine' in šele po 20 sekundah ugotoviš, da je na kupu preveč znanih obrazov in takrat ugotoviš, da v resnici poješ samemu sebi za rojstni dan... Bolano. Ampak zelo srčno. Poglej video do konca - se opravičujem za par sončnih izrazov,« je zapisal v svoji objavi.

V njej je še omenii, da je bilo to najlepše presenečenje do zdaj in se zahvalil iz srca.

Rudan je pred dnevi v intervjuju za revijo Suzy povedal marsikaj zanimivega. Vabljeni k branju.