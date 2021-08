Poglejte to mlado Slovenko, pokorila si je svet

Klemen Rošer, mentor številnih uspešnih harmonikarjev, je bil član strokovne žirije. FOTO: Osebni Arhiv

Zala Praper Šipek je dosegla največ točk v svoji starostni kategoriji. FOTO: Arhiv GŠ RoŠer

Aljaž Mauko je v skupni razvrstitvi zasedel tretje mesto. FOTO: Arhiv Zhl

Društvo Button Akordion Rocks Club iz Kanade je organiziralo prvi svetovni pokal v igranju klavirske, kromatične in diatonične harmonike v polkah in valčkih. K sodelovanju so povabili tudi mednarodno uveljavljenega harmonikarskega virtuoza in mentorja, ki je bil eden od treh članov strokovne žirije. Poleg njega je ta čast pripadla še dvema mednarodno priznanima harmonikarjema, in siceriz Kanade teriz ZDA.»Tekmovanje bi moralo potekati v Torontu v Kanadi, a so se organizatorji glede na epidemiološke razmere odločili, da ga izvedejo s spletnimi nastopi tekmovalcev. V finalni del pa se je uvrstilo 14 tekmovalcev,« nam pove Klemen Rošer, ki je imel na tekmovanju tudi tri svoje učence. To so biliinterz Nizozemske. Poleg Rošerjevih učencev so v finalu nastopili še trije Slovenci, in sicer, učenec Glasbene šole Roberta Goterja,ter, učenec. Slednji je v skupni razvrstitvi zasedel odlično tretje mesto. Prav tako je bil tretji z diatonično harmoniko in prvi s klavirsko v svoji starostni skupini Gašper Štajnar.Zala Praper Šipek je dosegla najvišje število točk v svoji starostni skupini, Kevin van den Eijnden pa je poleg zmage v svoji starostni skupini dosegel še izjemno drugo mesto v skupni razvrstitvi. Najuspešnejša med vsemi pa je bila Korošica Danaja Grebenc iz Dravograda, ki si je priigrala naziv absolutne zmagovalke svetovnega pokala v harmoniki za leto 2021. Kot je povedala po tekmovanju, ki se je odvijalo v začetku avgusta, ji tudi ta naslov kot prav vsaka osvojena nagrada oziroma zmaga veliko pomeni. Si je pa zelo želela z družino odpotovati v Kanado, a jim je korona žal prekrižala načrte. »Že več let imamo v načrtu, da bi odpotovali v Kanado, saj sem od tam prejela že veliko povabil. To tekmovanje v Torontu bi moralo biti že lani, ko smo že imeli rezervirane in celo plačane letalske vozovnice, obenem bi to združili z dopustom. A je žal vse odpadlo. In ker tudi letos zaradi epidemioloških razmer tekmovanja ni bilo mogoče izpeljati drugače, so se organizatorji pač odločili za izvedbo prek spleta. Čeprav je drugače, je super, da je vsaj bilo. In seveda sem novega uspeha zelo vesela,« je dejala Korošica, ki si nekoč želi imeti svoj narodno-zabavni ansambel.