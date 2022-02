Poglejte to evforijo: člani zasedbe LPS so se vrnili v šolske klopi (FOTO)

Na Gimnaziji Celje - Center so z velikim navdušenjem pozdravili svoje nove zvezdnike: člane zasedbe LPS, ki so s skladbo Disko presenetljivo zmagali na slovenskem izboru za Evrovizijo. Skupina je nastala prav v prostorih gimnazije, ki jo vodi ravnatelj Gregor Deleja, sicer velik podpornik tovrstnih zunajšolskih projektov.

Filip Vidušin, Žiga Žvižej, Gašper Hlupič, Mark Semeja in Zala Velenšek so bili včeraj ganjeni zaradi velike evforije, ki jih je pričakala v šoli. Poprijeli so tudi za mikrofon, pesem Disko pa je odmevala ob skoraj zborovski spremljavi njihovih prijateljev.

»Nenormalno, imamo veliko podporo. Vedno nam stojijo ob strani in iskrena hvala vsem, ki so prišli danes,« je povedal Vidušin in poudaril, da jim je gimnazija ves čas močno pomagala na njihovi poti. »Ta glasbena orientacija šole je pripomogla k temu, da je band sploh nastal in tudi uspel,« je še dodal. »Življenje se nam je spremenilo čez noč, to je uresničitev sanj.«

»Vsaka šola lahko da zmagovalce, premalo se zavedamo, kako pomemben je ta del naše družbe, vzgoje in izobraževanje po celotni vertikali. Mladost potrebuje proste roke ob mejah, ki jih lahko postavimo mentorji. Tako lahko nastajajo čudeži in pravljice, kot je naš LPS,« pa je ob sprejemu dejal Deleja.