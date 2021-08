Poglejte tega slovenskega glasebnika, kam najraje zahaja, ko potuje

Počitnice zaradi ogledov, ne plaže in morja

Na potovanjih rad okusi pristno okolje in se poveže z domačini.

Vedno si na vseh destinacijah ogleda vse, kar ponujajo.

Želja Nova Zelandija

Tilen Hudrap prisega na aktiven dopust. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Basist, ki po svetu nastopa z najbolj znanimi svetovnimi heavy metal skupinami, je zasebno precej drugačen, kot si predstavljajo oboževalci težkometalne glasbe. Dolgolasega glasbenika namreč zanima mnogo stvari, s katerimi, po krivici ali ne, težkometalcev ne povezujemo prav pogosto. In tem se posveča tudi na počitnicah.Letošnje so denimo bile kot nalašč za to. Preživel jih je na otoku Samos v Egejskem morju. Tam je bil prvič, obisk pa je načrtoval že nekaj časa. Za Samos se je odločil zaradi bogate zgodovine, povezane z velikim matematikom in filozofom, ki se je tam tudi rodil, ter poznejšo rimsko zgodovino, ki je zelo zanimiva. Otok je velikokrat obiskal, tam sta imela svoj kotiček tudiin»V ospredju so bili obiski muzejev, ogledi ostankov templjev, Pytagoriona, Pitagorove jame na južni strani otoka, kjer je izumil svoj znameniti Pitagorov izrek, ter tuneli, pod katerimi so napeljali prvi tok pitne vode na otoku. Šele nato plaže in morje,« pravi Hudrap. Zgodovina je namreč ena od stvari, ki ga zelo zanimajo in za katero vedno najde čas.Seveda pa je skočil tudi v morje. »Tudi to je bilo super, ker je neokrnjena narava na grških otokih nekaj, kar moraš videti na lastne oči. Plaže so bile odlične in predvsem prazne, kar je bilo krasno.« Dopust na Samosu bo vsekakor ponovil. »Tudi zato, ker je izredno neturističen otok, kar mi osebno zelo odgovarja,« pove.Njegovi dopusti so odvisni od razpoloženja. »Nimam preference, vedno se odločim spontano. In morje in hribi, oboje ljubim. Slovenija in tujina. Tako ali tako vseskozi potujem po svetu zaradi igranja, ampak tudi sicer so potovanja moj najljubši hobi, tako da potujem tudi zunaj 'delovnika'. Največkrat z dekletom, ker sem z družbo tako ali tako med turnejami, ves čas nas je 20 in več, tako da je tisti plati, ki si želi na potovanjih družbe, zadoščeno takrat. V zasebnem življenju pa raje potujem z dekletom ali z bratom,« še pravi glasbenik.Počitnikuje vedno aktivno. »Nikoli ne počivam, nikoli ne poležavam. Vedno si na vseh destinacijah ogledam vse, kar ponujajo. Muzeje, antikvariate, kulturne prireditve, lokalno zgodovino in hrano, običaje ... Poskušam se povezati z domačini in okusiti pristno okolje, brez vpliva česa drugega. Zato rad zahajam na destinacije, kjer ni veliko turistov, a so zgodovinsko bogate.«Letos pa ni bil samo v Grčiji. »Dosti sem potoval po Sloveniji, povsod je bilo odlično, saj ni bilo prevelike gneče. Junija sem bil en teden v Logarski dolini, bilo je perfektno. Mirno, prazno, pomirjujoče. Pred letošnjim Samosom pa sem bil na Islandiji. Neponovljiva izkušnja na edinstvenem otoku, ki ga priporočam vsem. A pazite, cene so astronomske,« pravi.Nekje pa še ni bil, ne zasebno ne na turneji. Na Novi Zelandiji. Tja se bo najverjetneje odpravil že v kratkem, saj je to ena od destinacij, kamor si najbolj želi. »Prav tako bi nadvse rad videl tudi Mongolijo. Velikime že od nekdaj fascinira,« pravi o počitniških željah Tilen Hudrap.Čeprav je videl že veliko sveta in mu je bilo marsikje nadvse všeč, pa najljubše destinacije nima. »Ne, ves svet je moja najljubša destinacija. Planet ponuja toliko prelepih delov, da ni mogoče izbrati le enega najljubšega.«