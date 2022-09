Poglejte si fotoutrinke z izbora za miss Slovenije (FOTO)

Za naziv miss Slovenija so se letos potegovale kandidatke, v starosti od 19 do 26 let: Larisa Brumec, Urša Trontelj, Talita Sofija Komelj, Ana Oder, Blažka Hojak Šalamun, Anja Korenč, Ana Malavašič, Julija Poljanec, Teja Tripković, Lana Šantelj, Hana Klaut, Klara Šmigoc, Kristina Mihelčič, Vida Milivojša, Urška Koštrun in Anastazija Marić.

Prireditev je vodila miss Slovenije 2017 Maja Zupan, za glasbeni vložke ob odmorih pa so poskrbeli fantovska skupina Booom!, štajerska zasedba Baya, državni prvakinji v plesni kategoriji show dance Lina Novak in Tjaša Fale, reper 6 Pack Čukur in Alya.

Poglejte si nekaj foto utrinkov z dogodka.

Nova mis Slovenije Vida Milivojša (v sredini) s spremljevalkami in lansko miss. FOTO: Sandi Fišer

Miss Slovenije 2022 je na prireditvi v Braslovčah postala 23-letna Vida Milivojša iz Ljubljane. FOTO: Sandi Fišer

Bralci Slovenskih novic.

