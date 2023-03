Brena ima načrt, kako premagati Senidah (FOTO)

Pred nekaj meseci sta pevki Lepa Brena in Senidah razburili na rdeči preprogi slovesnosti v Zagrebu, ko sta pozirali fotoreporterjem, nato pa svoje slike in posnetke objavili na družbenih omrežjih. Vsi pa so opazili, da sta na dogodek prišli skoraj enako oblečeni.

Brena (62) je belo opravo dopolnila s plaščem s potiskom in klobukom, Senidah (37) pa je svoje izklesane noge pokazala v belih oprijetih kavbojkah in jakni.

Pevki bosta nastopili v začetku junija v Beogradu na Donjem Kalemegdanu, poroča 24sata.hr.

Brena ima plan

Lepa Brena pravi, da bo s svojimi triki premagala Senido Hajdarpašić v glasbeni bitki 2. junija na Kalemegdanu. Folk zvezdnica se je odločila, da bo kolegico pred koncertom gostila na svojem domu in jo nahranila z domačimi sladkarijami, da slovenska pevka ne bo mogla peti.

»Ker vem, da ima Senidah rada sarme, sem se odločil, da jo pripeljem k nam, kjer ji bomo postregli s srbsko specialiteto in se dobro najedli. Ker ne bo mogla peti na poln želodec, jo bom premagala,« pove na začetku pogovora z nasmeškom na obrazu Brena in doda, da ji je Senidah tako všeč, da bi zlahka postala del družine Živojinović. Naša hiša je velika, tako da če se želi preseliti k nam, se lahko. A naj bo pripravljena na to, da jo bomo zredili, saj pri nas dobro je.«

Senidah pa je dodala: »Želim, da mi Živojinovići pripravijo polpete in sarmo. Obožujem ti dve jedi, vendar ju nimam priložnosti pogosto jesti. Veselim se obračuna z Brenom, saj njeno delo spremljam že od malih nog. V čast mi je sodelovati pri tem projektu z njo. Ker imam tremo, mi je svetovala, naj pred nastopom ne jem, ker ne bom mogla peti. A ne glede na polne ali prazne trebuščke je nekaj gotovo, potrudili se bomo, da naredimo nepozaben koncert. Dokazali bova, da ženske vladajo glasbeni sceni Balkana,« poroča informer.rs.

