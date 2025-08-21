MOJ KLOBUK IMA TRI LUKNJE

Poglejte, s kom so v zaodrju koncerta ujeli ministrico Tanjo Fajon (FOTO)

Legendarni igralec in glasbenik je napolnil ljubljanske Križanke.
Fotografija: Tanja Fajon in Rade Šerbedžija v zaodrju. FOTO: Mediaspeed
Tanja Fajon in Rade Šerbedžija v zaodrju. FOTO: Mediaspeed

N. B.
21.08.2025 ob 14:10
N. B.
21.08.2025 ob 14:10

Na odru ljubljanskih Križank je znova zablestel legendarni igralec, pesnik in glasbenik Rade Šerbedžija. S programom Moj klobuk ima tri luknje je očaral občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo poletno prizorišče.

Med obiskovalci je bilo moč opaziti številne znane obraze. Posebno pozornost je požela zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je večer preživela v družbi svojega soproga Veita-Ulricha Brauna.

Ob njej je bil tudi soprog Veit-Ulrich Braun. FOTO: Mediaspeed
Fotograf pa je v objektiv ujel tudi trenutek iz zaodrja, ko je Šerbedžija poklepetal z ministrico, ji podal roko, ona pa se je ob tem sproščeno smejala. 

Tanja Fajon in Rade Šerbedžija v zaodrju. FOTO: Mediaspeed
