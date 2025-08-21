Poglejte, s kom so v zaodrju koncerta ujeli ministrico Tanjo Fajon (FOTO)

Na odru ljubljanskih Križank je znova zablestel legendarni igralec, pesnik in glasbenik Rade Šerbedžija. S programom Moj klobuk ima tri luknje je očaral občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo poletno prizorišče.

Med obiskovalci je bilo moč opaziti številne znane obraze. Posebno pozornost je požela zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je večer preživela v družbi svojega soproga Veita-Ulricha Brauna.

Ob njej je bil tudi soprog Veit-Ulrich Braun. FOTO: Mediaspeed

Fotograf pa je v objektiv ujel tudi trenutek iz zaodrja, ko je Šerbedžija poklepetal z ministrico, ji podal roko, ona pa se je ob tem sproščeno smejala.