Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)

Eden najboljših košarkašev vseh časov se te dni mudi v domovini, kjer se bo s kolegi iz slovenske reprezentance nocoj na prijateljski tekmi pomeril z ekipo Nemčije.

A Luka Dončić ni v Ljubljani, da bi samo delal, kljub natrpanemu urniku 26-letnik najde čas tudi za svoje konjičke. Jeklene. Da je Luka velik ljubitelj avtomobilov, je znano, njegova zbirka je res zavidanja vredna. V njej denimo najdemo brabus rocket GT1000, ki je tudi njegov najljubši avto, na svetu jih je menda vsega skupaj zgolj 25.

Zdaj pa je sedel v še eno izredno redko »mrcino« in z njo odbrzel mimo našega uredništva. Pred hotela Plaza so mu namreč dostavili električni hiperauto Rimac Nevera, ki ga izdelujejo pri naših južnih sosedih. Gre za luksuzen športni avto, ki razvije hitrost 100 km/h v pičle 1,8 sekunde! Dobrih devet sekund potrebuje, da doseže 300 km/h.

Temu primerna je tudi cena, za avto, ki smo ga videli pred Plazo, je treba odšteti okrog dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov). Za običajne smrtnike nedosegljivo, za športnika Dončićevega formata, ki je v Los Angelesu ravno podpisal novo vrtoglavo pogodbo z ekipo Los Angeles Lakers, nič posebnega.