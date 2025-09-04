Poglejte, s čim je Tino Gaber pred poroko presenetil hrvaški premier (FOTO)

Vsa Slovenija že nestrpno pričakuje soboto, ko si bosta večno zvestobo obljubila predsednik vlade Robert Golob in njegova srčna izbranka Tina Gaber. Bodoča zakonca, ki sta že povedala, da bo poroka zasebna, sta morda v zadnjih dneh nekoliko na trnih, kar je povsem običajno, a se lahko zaneseta na družino in prijatelje, ki jima stojijo ob strani ter jima z manjšimi in večjimi pozornostmi lepšajo trenutke pred velikim dnem.

Bodoča nevesta se je tako te dni razveselila čudovitega cvetja, fotografiji dveh šopkov je objavila tudi na družabnem omrežju in ob enem razkrila, da ji ga ni podaril nihče drug kot predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković. Ta se je sicer v začetku tedna tudi mudil v Sloveniji, saj se je udeležil Blejskega strateškega foruma.

V objavi se je zahvalila hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. FOTO: Zaslonski Posnetek

Zanimivo je, da je cvetje, ki ga je prejela bodoča nevesta, večinoma v rožnatih odtenkih, barvi, ki ji je tudi sicer zelo pri srcu in pogosto jo vidimo v rožnatih oblačilih. Ali bo ta prevladovala tudi na sobotni poroki, pa ni znano. O podrobnostih namreč tako ženin in nevesta kot njuni bližnji molčijo. Je pa znano, da sta premier in aktivistka ter vplivnica za pomoč pri organizaciji velikega dogodka najela načrtovalko porok, kar je sicer običajna praksa, še posebej pri parih, ki so kot Golob in Gabrova zelo zaposleni.

Da bosta na skupno pot stopila čim bolj sproščeno in brez skrbi, ter da bo vse potekalo, kot si želita, bo poskrbela Satin Papež, ki je za 24ur razkrila, da sta Robert Golob in Tina Gaber zelo »preprosta ženin in nevesta«, odprta in odzivna. Ker se z Gabrovo poznata že mnogo let, bo organizatorka zagotovo poskrbela, da bo vse, kot mora biti in še boljše, dan pa resnično sanjski.

Znano je, da bo poroka leta potekala na Primorskem, natančneje v Vili Tartini v Strunjanu, hitri pogled na spletno stran Agencije Republike Slovenije za okolje, pa razkrije, da bo sobotni poroki več kot naklonjeno tudi vreme. Po napovedih vremenoslovcev bo dan namreč sončen, s temperaturami med 22 in 27 stopinj Celzija, nevesti bo lahko nekoliko nekoliko ponagajala le šibka burja, ki ji bo kuštrala pričesko.