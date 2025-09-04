POROKA LETA

Poglejte, s čim je Tino Gaber pred poroko presenetil hrvaški premier (FOTO)

Bliža se veliki dan, ki bo zagotovo čaroben, za to bo poskrbelo tudi vreme.
Fotografija: Obožuje rožnato barvo. FOTO: Mediaspeed
Odpri galerijo
Obožuje rožnato barvo. FOTO: Mediaspeed

B. K. P.
04.09.2025 ob 13:15
B. K. P.
04.09.2025 ob 13:15

Poslušajte

Čas branja: 2:19 min.

Vsa Slovenija že nestrpno pričakuje soboto, ko si bosta večno zvestobo obljubila predsednik vlade Robert Golob in njegova srčna izbranka Tina Gaber. Bodoča zakonca, ki sta že povedala, da bo poroka zasebna, sta morda v zadnjih dneh nekoliko na trnih, kar je povsem običajno, a se lahko zaneseta na družino in prijatelje, ki jima stojijo ob strani ter jima z manjšimi in večjimi pozornostmi lepšajo trenutke pred velikim dnem.

Bodoča nevesta se je tako te dni razveselila čudovitega cvetja, fotografiji dveh šopkov je objavila tudi na družabnem omrežju in ob enem razkrila, da ji ga ni podaril nihče drug kot predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković. Ta se je sicer v začetku tedna tudi mudil v Sloveniji, saj se je udeležil Blejskega strateškega foruma.

V objavi se je zahvalila hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. FOTO: Zaslonski Posnetek
V objavi se je zahvalila hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. FOTO: Zaslonski Posnetek

Zanimivo je, da je cvetje, ki ga je prejela bodoča nevesta, večinoma v rožnatih odtenkih, barvi, ki ji je tudi sicer zelo pri srcu in pogosto jo vidimo v rožnatih oblačilih. Ali bo ta prevladovala tudi na sobotni poroki, pa ni znano. O podrobnostih namreč tako ženin in nevesta kot njuni bližnji molčijo. Je pa znano, da sta premier in aktivistka ter vplivnica za pomoč pri organizaciji velikega dogodka najela načrtovalko porok, kar je sicer običajna praksa, še posebej pri parih, ki so kot Golob in Gabrova zelo zaposleni.

Da bosta na skupno pot stopila čim bolj sproščeno in brez skrbi, ter da bo vse potekalo, kot si želita, bo poskrbela Satin Papež, ki je za 24ur razkrila, da sta Robert Golob in Tina Gaber zelo »preprosta ženin in nevesta«, odprta in odzivna. Ker se z Gabrovo poznata že mnogo let, bo organizatorka zagotovo poskrbela, da bo vse, kot mora biti in še boljše, dan pa resnično sanjski.

Znano je, da bo poroka leta potekala na Primorskem, natančneje v Vili Tartini v Strunjanu, hitri pogled na spletno stran Agencije Republike Slovenije za okolje, pa razkrije, da bo sobotni poroki več kot naklonjeno tudi vreme. Po napovedih vremenoslovcev bo dan namreč sončen, s temperaturami med 22 in 27 stopinj Celzija, nevesti bo lahko nekoliko nekoliko ponagajala le šibka burja, ki ji bo kuštrala pričesko.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Tina Gaber Robert Golob poroka

Priporočamo

48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju
Nevarnosti še ni konec! Neurja se selijo na vzhod države, možna večja toča
Poglejte, s čim je Tino Gaber pred poroko presenetil hrvaški premier (FOTO)
Pirc Musarjeva, ki ji niso ploskali, Hrvatom potožila: »Vljudno bi bilo, če bi«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Komentarji:

Priporočamo

48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju
Nevarnosti še ni konec! Neurja se selijo na vzhod države, možna večja toča
Poglejte, s čim je Tino Gaber pred poroko presenetil hrvaški premier (FOTO)
Pirc Musarjeva, ki ji niso ploskali, Hrvatom potožila: »Vljudno bi bilo, če bi«

Izbrano za vas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.