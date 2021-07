Poglejte, s čim je Pahor prišel na volišče (FOTO)

FOTO: Blaž Samec, Delo

Andrej Vizjak. FOTO: Matej Družnik, Delo

Referenduma novele zakona o vodah se je danes med drugim udeležil predsednik republike, ki se je na volišče v Murglah pripeljal z mestnim kolesom s košarico. Če bi ga videli od daleč, niti ne bi vedeli, da gre za predsednika države, saj je bil oblečen v povsem preprosta oblačila - v kavbojke in srajco z zavihanimi rokavi, obut pa v med mladimi priljubljene športne copate znamke All star oziroma »alstarke«.Pahor je na referendumu o noveli zakona o vodah glasoval proti zakonu. Kot je povedal je odločitev sprejel na podlagi posvetov s svetovalci. Osnovni problem zakona po njegovih besedah je, da določbe dopuščajo prevelike razlike v razlagi. Pogrešal je tudi bolj vključujočo razpravo.Že zjutraj je na volišče v Brezjah nasmejan prikorakal tudi minister za okolje, predlagatelj zakona v vodah, o katerem danes volivci na referendumu glasujemo za ali proti. Poglejte, kakšna je volilna udeležba in kje je največ ljudi oddalo svoj glas (FOTO)