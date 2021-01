Poglejte, pri katerem vprašanju na kvizu je padel znani Slovenec (FOTO)

FOTO: Zaslonski posnetek

V ponedeljek sta v posebni dobrodelni epizodi Milijonarja gostovalain. Challe Salle se je z izkupičkom odločil pomagati Varstveno delovnemu centru Vrhnika in je pravilno odgovoril na 10 vprašanj ter organizaciji priboril 2500 evrov. »Sem zelo vesel, da lahko pomagam svoji skupnosti in da lahko v tem zapletenem času vsem nekaj prispevam,« je povedal na koncu.Challe Salle je osvojil lep izkupiček, zataknilo pa se mu je pri vprašanju, kdo je napisal povest Miklova Zala. Poznate odgovor?Odlično se je odrezala tudi Irena Yebuah Tiran, ki je pravilno odgovorila na devet vprašanj, pri 10. pa se je odločila, da ne bo tvegala, saj bi bil padec po denarni lestvici prevelik. »Mislim, da bodo hvaležni v vsakem primeru, ampak bolj za 1000 kot pa za 300 evrov,« je svojo odločitev, da odstopi, v smehu pojasnila. Denar je namenila za Varno hišo Novo mesto.V nadaljevanju objavljamo vprašanja za Challeta. Na koliko od njih bi znali pravilno odgovoriti?Tri posebne dobrodelne oddaje z znanimi Slovenci so na Planet TV predvajali tudi med božičnim tednom, med vsemi se je najbolje odrezal, ki je pravilno odgovoril na 12 od 15 vprašanj in Ustanovi za pomoč otroku z rakom prislužil 7500 evrov.