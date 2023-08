Poglejte, pri čem so ujeli ministra Simona Maljevca (FOTO)

Simon Maljevac je minister za solidarno prihodnost in prav na letošnji 14. avgust, ko je bil po silovitih poplavah in plazovih razglašen dan solidarnosti, je pomagal na območjih, ki so jih ujme prizadele.

Parlamentarna stranka Levica je na družabnih omrežjih objavila: »Številne prostovoljke in prostovoljci so v teh dneh pokazali, kako pomembno je graditi družbo na temeljih solidarnosti. Če smo skupaj, lahko premagamo še tako nepremagljive ovire.«

S predpasnikom in nožem v roki

Minister se je z ekipo v sklopu aktivnosti ob dnevu solidarnosti kot prostovoljec sodeloval v Črni na Koroškem in na Prevaljah: »Tamkajšnja socialnovarstvena zavoda CUDV Črna in Dom starejših Na Fari sta v preteklih dneh služila kot nepogrešljivi podporni mesti za celotni lokalni skupnosti.«

Kot je videti iz objavljenih fotografij, si je nadel predpasnik in pomagal v kuhinji. Vsak po svojih zmožnostih.

V preteklih dneh smo na prizadetih območjih lahko opazili številne znane, tudi iz sveta politike. Med njimi tudi predsednika SDS Janeza Janšo, ki je spretno vihtel lopato.