Poglejte našo ministrico na prvi šolski dan »kar nekaj jeseni nazaj« (FOTO)

Prvi septembrski dan je rezerviran za nove šolske dni, nove začetke, nova poznanstva in prijateljstva. Mnogim za vse življenje ostane v lepem spominu in se, ko tudi sami postanejo starši, trudijo, da bi svoje malčke čim bolj navdušili nad šolo in znanjem, da bi izobraževalne ustanove sprejeli kot izziv, ne nekaj strašnega, nekaj, kar »se mora«.

Vse dobro v novem šolskem letu je šolarjem danes zaželela tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. »Naj bo prvi šolski dan lep začetek poti, prepletene z izzivi, radovednostjo in veseljem. Naj se vam odprejo vrata do neskončnega znanja, odkrivanja neznanih svetov in neslutenih možnosti,« je med drugim zapisala v objavi na družabnem omrežju.

K zapisu je ministrica dodala fotografijo ljubke deklice Aste na njen prvi šolski dan »kar nekaj jeseni nazaj«, ko je z rumeno rutico okoli vratu in rožnato torbo na ramenih nekoliko prestrašeno zrla v fotografski objektiv.

