Poglejte, koga je srečal Omar Naber. Ga prepoznate?

Čas hitro beži, in kot bi mignil, je minilo že 17 let, odkar je na slovensko glasbeno sceno stopil. Zmagal je v Bitki talentov in v hipu osvojil srca slovenskih ljubiteljev popularne glasbe.V velikem finalu je tedaj premagal še enega odličnega pevca, ki pa se je pozneje odločil za študij in kariero v tujini. Vrsto let se pevca, ki sta oba Slovenijo zastopala tudi na izboru pesmi Evrovizije, nista videla, zato je bilo nedavno srečanje sredi Ljubljani še toliko prijetnejše.Tako je ob skupni fotografiji zapisal Naber (nelektorirano): »Srečati Anžeja Dežana na Prešernovem trgu - neprecenljivo. Od Bitke talentov, kjer sva tekmovala, mineva 17 let, štelo se je leto 2004. On je zasedel drugo mesto, jaz prvo. Od takrat sva oba sodelovala na Evroviziji, oba živela v Londonu, in srečati se po tolikih letih na starem mestu je bilo lepo. What a singer he is.«