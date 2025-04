Poglejte, koga je na hodniku nacionalke objemala Miša Molk (FOTO)

Zlata Nika in Domen Prevc sta sinoči gostovala v Odmevih na TV Slovenija. Očitno pa se je na ta dan v prostorih nacionalke mudila tudi dolgoletna voditeljica Miša Molk, ki sicer že dve leti uživa v zasluženem pokoju.

Molkova je izkoristila trenutek in se fotografirala s športnima zvezdnikoma. Kot je razkrila na facebooku, sta Nika in Domen ljubezniva, prisrčna in edinstvena.

Ob fotografiji je Miša zapisala:

»Oba.

Ljubezniva, prisrčna, predvsem pa edinstvena.

Prav pomirjujoče je bilo srečanje z njima.

Je rekla Nika, da že dolgo ni bila tako frej, da začne s treningi konec aprila. Želim ji en krasen oddih.

Hvaležna sem jima za kratko in nadvse prijetno druženje.

Moj velik poklon obema!

En brez kape, ena brez pokroviteljev.«

