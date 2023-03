Poglejte, kje in s kom so ujeli Katarino Kresal (FOTO)

V prostorih Kluba pravnikov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je nedavno potekalo tradicionalno srečanje Alumni kluba Fundacije Parus, katerega ustanovitelj je odvetnik Miro Senica. Dogodka sta se udeležili tudi Seničeva partnerica Katarina Kresal in njegova hčerka Maruša Senica, obe zaposleni v njegovi odvetniški družbi.

Maruša in Miro Senica ter Katarina Kresal. FOTO: Mediaspeed

Udeležence je pozdravil dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Saša Zagorc, med obiskovalci pa smo lahko videli dva nekdanja predsednika vlade Mira Cerarja in Antona Ropa, odvetnike in tudi lobista in nekdanjega političnega svetovalca Zdravka Počivalška Miloša Čiriča.

Z leve: lobist Miloš Čirič, odvetnik Jernej Radež, prof. dr. Miro Cerar in prof. dr. Saša Zagorc. FOTO: Mediaspeed