Poglejte, kje dopustuje premier Janez Janša (FOTO)

Slovenski premier in predsednik SDSje na dopustu. V okviru tradicionalnega tabora SDS v Bovcu se je v četrtek odpravil na Lemež. Po osemurni poti, ki je delno zahtevna in neoznačena, je prispel na cilj, tam pa posnel fotografijo, kjer mu je družbo delal generalni sekretar podmladka SDSUdeleženci tabora, ki bo trajal do 7. avgusta, se bodo lahko v prihodnjih dneh podali tudi na rafting, kolesarjenje, druženje pa bodo zaključili s pohodom na Triglav.Janša je prejšnji teden pred zbranimi na bovškem letališču poudaril , da se je stranka po zadnjih volitvah kljub zmagi znašla v opoziciji, nato pa prevzela breme oblasti in zdaj že skoraj poldrugo leto državno uspešno vodi skozi epidemijo covida 19. Zdaj je pred njo finale pred super volilnim letom 2022, v katerem bodo morali dosežke stranke njeni člani in simpatizerji ponesti med ljudi.