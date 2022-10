Poglejte, kje danes živi in kaj počne Demetra Malalan, zmagovalka šova X Factor

Pisalo se je leto 2012, ko je je v šovu X Factor slovensko publiko navdušila takrat 15-letna najstnica iz Trsta Demetra Malalan. Njeno življenje se je v dveh mesecih obrnilo na glavo in povsem spremenilo. Iz navadne najstnice se je prelevila v zvezdnico, ki so jo ljudje prepoznavali na ulicah.

Kmalu po zmagi v šovu je izdala svojo prvo skladbo Poišči me srečno, in ko je dopolnila 18 let, je luč sveta ugledal njen za zdaj edini album Danes si tu.

Čeprav je veljala za vzhajajočo zvezdo na slovenski glasbeni sceni in so ji napovedovali lepo ter svetlo glasbeno prihodnost, pa je njena zvezda na slovenskem glasbenem nebu hitro ugasnila.

