Poglejte, kdo se je slikal s svetovno znanim igralcem (FOTO)

V Galusovi dvorani Cankarjevega doma je ameriški igralec nastopil v predstavi Glasbeni kritik, kjer so ga spremljali glasbeniki na violini, violi, violončelu, klavirju in flavti.

V njej na zabaven in provokativen način prinaša izvedbe znanih del skladateljev preteklosti in sedanjosti, od Bacha, Beethovna do Piazzolle in Kančelija. John Malkovich, ki je v vlogi pripovedovalca na odru Ljubljana Festivala nastopil že leta 2017, se je s svojim karizmatičnim nastopom vživel v odklonilno držo glasbenih kritikov do del glasbenih mojstrov, ki jim še danes radi prisluhnemo.

K projektu je dvakratnega nominiranca za oskarja pritegnil Aleksej Igudesman, gonilna sila projekta. Igudesman je na dunajski akademiji za glasbo in uprizoritvene umetnosti končal študij violine, v uspešni karieri, v kateri je sodeloval z vrsto priznanih glasbenikov, pa se je ukvarjal tudi s skladanjem, dirigiranjem in igro. Svoji strasti za glasbo in gledališče združuje v predstavi Glasbeni kritik.