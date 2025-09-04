Poglejte, kdo je sedel v eminentni prvi vrsti na Miss Universe, med njimi Trumpov prijatelj (FOTO)

Ljubljana je sinoči žarela v glamurju. V kompleksu Odiseja je namreč potekal finale Miss Universe Slovenije 2025. Dogodek, ki je združil eleganco, blišč in vrhunski šov, pa je postregel tudi s presenečenji v prvi vrsti.

Med izbranimi gosti se je v eminentni prvi vrsti dvorane ob lastniku licence Ivu Boscarolu, pojavil nihče drug kot nekdanji svetovni boksarski prvak in za kratek čas tudi politik, poslanec Svobode, Dejan Zavec.

Ivo Boscarol s prijateljem Dejanom Zavcem. FOTO: Mediaspeed

Ko smo Boscarola vprašali, zakaj prav Zavec v prvi vrsti, je odgovoril za nasmehom »Dejan je moj dobri prijatelj. Ob njem se počutim tudi varno.«

Nekdanji boksarski šampion, ki je po letu dni izstopil iz politike, je bil v bleščeči družbi tudi najlepših Slovenk. Ob njem je sedela nekdanja manekenka in miss Jugoslavije Bernarda Marot.

Hajdi Korošec, Bernarda Marot.FOTO: Mediaspeed

Med prijatelji je Boscarol izpostavil tudi kolege iz gospodarstva, med njimi pa smo opazili podjetnika Marjana Batagelja s soprogo Katjo.

Posebni gosti iz Hrvaške

V Ljubljano sta prispela tudi Vladimir Kraljević in njegova soproga Marija – dolgoletna organizatorja Miss Universe Hrvaške. Boscarol se z njima ni spoznal naključno. Kot je razkril, se je z zakoncema srečal ob predsedniški inavguraciji Donalda Trumpa v Beli hiši, kjer se je z njima spoprijateljil.

Zakonca Kraljević in Boscarol. FOTO: Mediaspeed

Kraljevićevo poznanstvo z Donaldom Trumpom sega 45 let nazaj, še v čas, ko je Trump posedoval svetovno licenco Miss Universe. Povezava je prerasla v dolgoletno prijateljstvo, ki mu je Kraljeviću odprlo številna vrata v mednarodnem šovbiznisu.

»Prosil sem ju, da obiščeta Odisejo, ker sem v tej eminentni blagovni znamki videl velik potencial. Bila sta navdušena, z njuno pomočjo pa nam je uspelo postopek pridobitve licence pohitriti. Tako smo lahko že letos organizirali prvo Miss Universe Slovenije,« je povedal Boscarol.

Borut Pahor na zabavi po izboru Miss Universe. FOTO: Mediaspeed

Z zakoncema Kraljević je prišla tudi novopečena Hrvaško Miss Universe Laura Gnjatović.

Kot nam je Boscarol še razkril, je želel žiranta na Miss Universe in nekdanjega predsednika Boruta Pahorja spoznati z Vladimirjem Kraljevićem, a se je izkazalo, da se že poznata.

Marjan Batagelj s soprogo. FOTO: Mediaspeed

Kdo še se je udeležil dogodka?

Med občinstvom pa ni manjkalo niti znanih obrazov domače estrade. Na rdeči preprogi in v dvorani smo opazili nekdanje misice Tjašo Kokalj in Emino Ekić, nekdanjo manekenko Iryno Osypenko, voditeljico Lorelo Flego, glasbenico in podjetnico Hajdi Korošec, vplivnici Tejo Jugovic in Evo Centrih in druge.

Tjaša Kokalj in Alja Perne. FOTO: Mediaspeed

Finalni večer v Odiseji je bil spektakel, dogodek pa je vodil Jure Godler. Na odru so nastopili Ana Julija Špan, Dunking Devils, Helena Blagne, Gašper Rifelj, Robert Petan in DJ L.T.

Slovenska in Hrvaška Miss Universe. FOTO: Mediaspeed

V žiriji so sedeli Borut Pahor, Cene Prevc, Franko Bajc, Helena Blagne, Tanja Ribič, Tomaž Kavčič in Maša Čertalič. Krono pa je prejela Hana Klaut iz Šempetra pri Novi Gorici, ki bo novembra Slovenijo zastopala na svetovnem izboru na Tajskem.