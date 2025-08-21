FESTIVAL

Poglejte, kdo je bil na velikem finalu Letnega odra Ruše (FOTO)

Avgust je namenjen enemu najstarejših festivalov na severovzhodu države.
Fotografija: Jani Dolinšek, nekdanji fotoreporter, Martin Lesjak, producent, ter Igor Fekonja - Feki, producent ter glasbenik
Jani Dolinšek, nekdanji fotoreporter, Martin Lesjak, producent, ter Igor Fekonja - Feki, producent ter glasbenik

Marko Pigac
21.08.2025 ob 08:58
Marko Pigac
21.08.2025 ob 08:58

Festival Letni oder Ruše je letos doživel že šestindvajseto izvedbo in potrjuje svojo vlogo osrednjega kulturnega dogajanja v tamkajšnjem okolju. Posebnost letošnje izdaje je program, ki je v celoti sestavljen iz slovenskih izvajalcev, kar daje dogodku posebno pristnost in povezanost z obiskovalci. »Domača ustvarjalnost festivalu daje srce in dušo ter ga ločuje od drugih prireditev,« pravi Lucija Smolnik, direktorica Športnega parka Ruše, organizatorja festivala. »Uvodni dnevi so v središče Ruš prinesli obilico glasbe, pravljic in ustvarjalnega vzdušja. Mate Bro, Blaž in Blažev prijatelj, Žiga Mežan & band ter Akustični orgazem pa čarobne Pohorske pravljice Alenke Spacal. Otroci so imeli svoj program na otroškem odru, Ruški trdoglavci pa so poskrbeli za sproščeno druženje s srečelovom in igrami.«

Srce Letnega odra Ruše je kamniti amfiteater, kjer izvajalec diha s publiko in obratno. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Srce Letnega odra Ruše je kamniti amfiteater, kjer izvajalec diha s publiko in obratno. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Mate Bro je zaigral svetovno znane uspešnice ter nekaj svojih.
Mate Bro je zaigral svetovno znane uspešnice ter nekaj svojih.
Ljubo Germič, podpredsednik SZS, žena Alenka in hči Nina
Ljubo Germič, podpredsednik SZS, žena Alenka in hči Nina

Vlado Novak je z monokomedijo Kralj ulice festivalsko dogajanje preselil v kultni naravni kamniti amfiteater pod pohorskimi krošnjami, ki velja za pravo srce prireditve, ter ga napolnil do zadnjega kotička. Več kot 650 obiskovalcev je dihalo z njim, se smejalo in tudi potočilo kakšno solzo. »Vrhunec dogajanja bodo prav gotovo glasbeni koncerti ob koncu tedna. V petek bo Ruše prvič obiskala legendarna skupina Laibach, v soboto sledi praznovanje 30. obletnice skupine Mi2, v nedeljo pa bo festival sklenila mednarodno priznana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.« Letni oder Ruše dokazuje, da kultura presega generacije, žanre in celo vreme. Njegovo bistvo ostaja enako kot ob začetkih – povezovati ljudi skozi glasbo, gledališče in skupno doživetje, ki v kraju vsako leto ustvarja neponovljivo festivalsko čarobnost. 

Uroš Mlakar, poslovnež ter podpredsednik NK Maribor, s partnerico Tanjo
Uroš Mlakar, poslovnež ter podpredsednik NK Maribor, s partnerico Tanjo
Vlado Novak, Urška Repolusk, županja Ruš, Lucija Smolnik, direktorica ŠPR, in njeni sodelavki Vesna Glavendekić ter Samira Awadalla
Vlado Novak, Urška Repolusk, županja Ruš, Lucija Smolnik, direktorica ŠPR, in njeni sodelavki Vesna Glavendekić ter Samira Awadalla
Vlado Novak kraljuje z monokomedijo Kralj ulice, v kateri igra klošarja.
Vlado Novak kraljuje z monokomedijo Kralj ulice, v kateri igra klošarja.

