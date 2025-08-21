Poglejte, kdo je bil na velikem finalu Letnega odra Ruše (FOTO)

Festival Letni oder Ruše je letos doživel že šestindvajseto izvedbo in potrjuje svojo vlogo osrednjega kulturnega dogajanja v tamkajšnjem okolju. Posebnost letošnje izdaje je program, ki je v celoti sestavljen iz slovenskih izvajalcev, kar daje dogodku posebno pristnost in povezanost z obiskovalci. »Domača ustvarjalnost festivalu daje srce in dušo ter ga ločuje od drugih prireditev,« pravi Lucija Smolnik, direktorica Športnega parka Ruše, organizatorja festivala. »Uvodni dnevi so v središče Ruš prinesli obilico glasbe, pravljic in ustvarjalnega vzdušja. Mate Bro, Blaž in Blažev prijatelj, Žiga Mežan & band ter Akustični orgazem pa čarobne Pohorske pravljice Alenke Spacal. Otroci so imeli svoj program na otroškem odru, Ruški trdoglavci pa so poskrbeli za sproščeno druženje s srečelovom in igrami.«

Srce Letnega odra Ruše je kamniti amfiteater, kjer izvajalec diha s publiko in obratno. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mate Bro je zaigral svetovno znane uspešnice ter nekaj svojih.

Ljubo Germič, podpredsednik SZS, žena Alenka in hči Nina

Vlado Novak je z monokomedijo Kralj ulice festivalsko dogajanje preselil v kultni naravni kamniti amfiteater pod pohorskimi krošnjami, ki velja za pravo srce prireditve, ter ga napolnil do zadnjega kotička. Več kot 650 obiskovalcev je dihalo z njim, se smejalo in tudi potočilo kakšno solzo. »Vrhunec dogajanja bodo prav gotovo glasbeni koncerti ob koncu tedna. V petek bo Ruše prvič obiskala legendarna skupina Laibach, v soboto sledi praznovanje 30. obletnice skupine Mi2, v nedeljo pa bo festival sklenila mednarodno priznana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.« Letni oder Ruše dokazuje, da kultura presega generacije, žanre in celo vreme. Njegovo bistvo ostaja enako kot ob začetkih – povezovati ljudi skozi glasbo, gledališče in skupno doživetje, ki v kraju vsako leto ustvarja neponovljivo festivalsko čarobnost.

Uroš Mlakar, poslovnež ter podpredsednik NK Maribor, s partnerico Tanjo

Vlado Novak, Urška Repolusk, županja Ruš, Lucija Smolnik, direktorica ŠPR, in njeni sodelavki Vesna Glavendekić ter Samira Awadalla