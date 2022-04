Poglejte kandidate za sovoditelja Jasne Kuljaj (FOTO)

To sezono je v oddaji Pri Črnem Petru zelo živahno. Ne le da se predstavljajo zanimivi glasbeni gostje, pri čemer imajo prednost narodno-zabavni ansambli, precej gneče je tudi med kandidati, ki bi si želeli biti sovoditelj ob voditeljici Jasni Kuljaj.

Doslej so se za to mesto že potegovali zmagovalec resničnostnega šova Exatlon Franko Bajc, televizijski voditelji Jure Godler, Klemen Bučan in Taiji Tokuhisa, ki je tudi maneken, v zadnji oddaji pa tudi eden najbolj simpatičnih kuharskih mojstrov pri nas Lojze Čop. To soboto bo kandidat legendarni pevec Boris Kopitar.

Nastopila bo Darja Gajšek.

Lojze je televizijskim gledalcem znan predvsem po tem, da odlično vodi svojo gostilno, zato malokdo verjame, da bi našel čas tudi za voditeljske podvige z Jasno. Res pa je, da ob njem v gostilni Pri Črnem Petru nikoli nihče ne bi bil več lačen, kar je minulo soboto dokazal s tem, ko je vse prisotne pogostil, izkazal pa se je tudi kot mojster peke personificiranih palačink. To namreč niso bile običajne palačinke, temveč je vsaka dobila poseben kulinarični nadev, ki ga je Lojze prilagodil vsakemu gostu posebej in kar sam ugotovil, kateri namaz bi komu ustrezal.

»Meni pa je tudi dokazal, da bi lahko vsako napoved glasbenih točk popestrili z zanimivimi kulinaričnimi dejstvi. Glede na to, od kod gostje prihajajo, denimo,« je po oddaji sklenila Jasna, ki je bila deležna tudi tekočega dušikovega sladoleda, zaradi česar se je močno kadilo po gostilni, zato je gasilec Sašo Dobnik skoraj sprožil evakuacijo. V izboru za naj pesem te pomladi Črnega Petra se je minulo soboto predstavil Dejan Dogaja z novo skladbo Manekenka, na odru pa jim je družbo delal šopek lepih deklet, tudi aktualna miss Slovenije Maja Čolić.

Preostali glasbeni gostje sobotnega večera pa so bili še Topliška pomlad, Pop Design, Igor in Zlati zvoki, Polkaholiki, Ansambel Glas in Til Čeh.

Že dvanajst let upokojen

Po petih kandidatih za Jasninega sovoditelja, ob katerih smo se lahko prepričali, da nihče kaj dosti ne pozna slovenske domače glasbene scene, pa se bo to soboto zgodil preobrat. Med številnimi predlogi gledalcev je bil med največkrat omenjenimi legendarni televizijski voditelj in pevec Boris Kopitar. Čeprav je že dvanajst let srečno upokojen, je sprejel izziv in bo to soboto stopil na oder gostilne Pri Črnem Petru. In če smo doslej Jasno spremljali ob večinoma mlajših kandidatih, bo prav zanimivo videti, kako se bosta ujela izkušen televizijski maček in voditeljica v najboljših letih.

Boris Kopitar je član PGD Ihan.

»Boris je zagotovo tisti, od kogar se lahko vsakdo česa nauči. Poleg televizijskih izkušenj in enciklopedičnega poznavanja slovenske domače glasbe bo vsem dokazal tudi, da so predstavniki starejše generacije še kako polni energije. Vešč pa je še marsičesa, ne le televizijskega napovedovanja. Če kakšen ansambel tik pred zdajci odpove sodelovanje, lahko on reši situacijo in zapoje katerega od svojih hitov. Če odpove kakšen folklornik, ima dovolj plesnega znanja, doma pa narodno nošo, da zlahka vskoči. V zalogi ima tudi zvrhan koš vicev. Kot dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Ihan pa bi v primeru požara zagotovo znal ukrotiti tudi ognjene zublje,« našteva njegove atribute Kuljajeva.

In prav zaradi navedenih dejstev se bodo akterji Črnega Petra različno odzvali, marsikdo pa se bo ob tako sposobnem in nadobudnem Borisu počutil kar malo ogroženega. Še več, nekateri bodo tik pred tem, da bi gostilno kar zapustili.

5 kandidatov se je že predstavilo.

Komu bodo Borisove sposobnosti pošteno načele samozavest, boste torej videli to soboto, ko se bo s pesmijo Pijana noč za naj pesem pomladi predstavila pevka Buryana (Danijela Burjan), nekdanja miss Earth in pevka v skupini Črna mačka. Ob njej bodo glasbeni gostje Darja Gajšek, ki bo prišla s svojo harmoniko, Poskočni muzikanti, Ansambel Štrk, Veseli Dolenjci in Ansambel Vikend. Seveda bo zapel tudi Boris Kopitar.

Jasna z vsemi akterji oddaje Pri Črnem Petru minulo soboto

Za sovoditeljstvo se poteguje tudi kuharski mojster Lojze Čop.