Znani Slovenec razkril: »Tu pa tam ga mal dvignem, pogledam, če vse štima ...« (FOTO)

Dejan Kranjc je začel svojo glasbeno pot v skupini Poskočni muzikanti, v času med pandemijo pa je na novo začel graditi svojo kariero pri tem pa mu je z nasveti pomagal celo Jan Plestenjak. Prav on mu je predlagal umetniško ime Dejan Dogaja in začela se je pisati sveža glasbena zgodba.

Na letošnjem Festivalu Pivo in cvetje se je poslovil od svojega zaščitnega znaka. Za izjemen odziv občinstva in pravo zabavo na odru je tudi letos poskrbel prav Dejan Dogaja, saj je v dneh pred festivalom zbral neverjetnih 25.000 všečkov, zato je moral držati svojo obljubo: na odru pred nepregledno množico mu je radijski voditelj Miha Deželak ostrigel in obril irokezo!

Takole se je Dejan s pomočjo Mihe Deželaka za vedno znebil irokeze. FOTO: Mediaspeed

Imidž na splošno je glasbeniku zelo pomemben. »Na to, kako si videti, vplivajo različne stvari, tudi to, kako si oblečen. Oblačim se po navdihu in ne kompliciram, oblačila pa kupujem v povsem običajnih trgovinah. In, zanimivo, po trgovinah se zelo rad sprehodim tudi sam.«

Simpatični glasbenik, večni žurer, pa je tokrat sledilce na družbenih omrežjih presenetil z objavo fotografije in zapisom: »Tu pa tam ga mal dvignem, pogledam, če vse štima ...«

Preberite še: