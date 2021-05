Poglejte, kakšnega jeklenega konjička vozi vroča Carmen (FOTO)

FOTO: Instagram

Zdaj je že vsem jasno, da znaiz Sanjskega moškega poskrbeti zase. Ko je še bila v šovu, je povedala, da je več kot uspešna in da ji nič ne primanjkuje. Na instagramu ponosno razkriva, v kakšnem razkošju uživa. To so opazili tudi njeni sledilci, ki jim zelo zanima, kakšnega jeklenega konjička vozi.Ognjena Carmen se prevaža z luksuznim mercedesom serije CLA 180. Razkrila je tudi, kakšen je luksuzni lepotec v notranjosti.