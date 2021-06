Poglejte, kakšnega jeklenega konjička vozi slovenska vplivnica (FOTO)

»Lej jo mojo muzo. Je prišla s svojo limuzino,« je hudomušno zapisala slovenska vplivnica, vizažistka in nekdanja tekmovalka šova The Biggest Loser. Lepotica, ki nadvse uživa v tem, da z ličili polepša tudi druge ženske, je razkrila, kakšen avto vozi njena prijateljica, Cool Mamacita. Če ste mislili, da se res prevaža v limuzini, boste presenečeni, saj je več kot očitno, da Teja bolj kot na luksuz prisega na praktičnost. Glede na to, da ima dva otroka,pa ima iz prejšnje zveze še enega otroka, je jasno, da potrebujejo veliko prostora.O svojem peugeot partnerju se je pred kratkim razpisala tudi na instagramu, kjer je dala jasno vedeti, da je takšni statusni simboli, kot je avto, ne ganejo. »Ma pa tale moj peugeot partner že kr zgodovinsko vrednost. Vsako leto cvikam, če bo šel čez tehničnega in mislim, da je tole leto poslovilno;). To je bil moj prvi avto. Bil je z nama, ko sva odprla Tejani in se z njim prevažala po celi Sloveniji. Najbolj ponosna lastnica tega avta sem.«