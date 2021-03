Poglejte, kakšnega je v avtopralnico pripeljala slovenska voditeljica (FOTO)

Jerica v avtopralnici. FOTO: Instagram

Radijska voditeljica in vplivnicase bo predvidoma čez dva tedna razveselila prvega otročka. Še pred porodom pa se je očitno odločila urediti tudi prevozno sredstvo, v katerem se bo kmalu prevažal malček. S svojimi sledilci je delila utrinke iz avtopralnice, kjer so zaposleni priznali, da bodo imeli z njenim kar precej dela.Kot je dejala Jerica, se s čistočo avtomobila nikdar ni pretirano obremenjevala, saj ji avto predstavlja sredstvo, ki jo pripelje od točke A do točke B. Namignila pa je tudi, da so ponavadi ženske tiste, ki imajo manj čist avto kot moški.