Poglejte, kakšnega beemveja ima Nataša Pirc Musar

Nekateri uživajo na kolesu, drugi pa raje pedaliranje preskočijo in poganjanje prepustijo motorju. Med tistimi, ki so ljubitelji motoriziranih dvokolesnikov, je tudi. To sicer ni nikakršna skrivnost, je pa novo, da bo njen vozni park po novem bogatejši za novinca. Katerega, ni znano, je pa znano, da bo očitno zanj treba narediti prostor.Starega tako že prodaja prek znane spletne strani, na kateri se prodajajo avtomobili, motorji in drugo. S prodajo 19 let starega BMW F650 GS, ki je letno prevozil okoli tisoč kilometrov in ni bil nikoli na tleh, se očitno na bo ukvarjala sama, temveč bo za vse podrobnosti poskrbel kar njen sin, ki je tudi spisal oglas.