Poglejte, kako znani Hrvat govori slovensko: komentarji povejo vse (VIDEO)

Legendarni hrvaški smučar Ivica Kostelić (45), eden najuspešnejših alpskih smučarjev, je znova dokazal, da njegove veščine segajo daleč onkraj belih strmin. Tokrat je na Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) spregovoril o svojih pogled na uspeh, kako premika meje zmogljivosti ter o pomenu vrednot v športu ter življenju.

V pogovoru z Delom pa je navdušil tudi z brezhibno slovenščino. Morda je nekoliko manj znano dejstvo, da je Kostelič kot otrok eno leto preživel v Celju, kjer je obiskoval četrti razred osnovne šole. Njegov oče Ante Kostelić (86) je bil takrat namreč trener rokometnega kluba.

(Oglejte si videoposnetek. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

»Strah je normalen. Vprašanje je, kako deluješ, ko te je strah. Spustil sem se z ledenika na Aljaski – ni šlo brez strahu. A ključ je, da znaš ob robu še vedno funkcionirati. Mentalne ovire bodo tam tudi čez deset let. Pomembno je, kaj si rečeš. Lahko spremeniš misli. Lahko rečeš: ‘Zmorem.’ In to te naredi močnejšega. Če si govoriš, da si slab, pa greš korak nazaj,« je dejal.

Kot je Kostelić dejal v krajšem pogovoru za Delo, so izzivi bistvo rasti, saj človek največ osvoji takrat, ko se znajde na robu svojih zmožnosti. »Človek se najbolj nauči na svojih mejah.« A ob tem opozarja, da je pomembno, kako v te izkušnje vstopamo. Zadnja pomembna lekcija, ki jo je osvojil, zadeva prav ego: »Najprej je tu glava, nato nastopi ego.«

Vsem, ki se spopadajo z vprašanjem motivacije, pa svetuje vztrajnost in predanost: »Z delom in časom, ki ga vložiš v nekaj, prideš slej ko prej tudi do cilja.«

Slovenci navdušeni: »Wow, njegova slovenščina je carska!«

Ob objavi intervjuja in video posnetka na spletu so se zvrstili valovi pohval. Mnogi so bili navdušeni nad njegovo tekočo in elegantno slovenščino: »Wow, tale njegova slovenščina je carska. Respect.«, »Čudoviti intervju z Ivico Kostelićem. Se vidi, kako lepa slovenska izgovorjava. Se vidi, kako je kulturen in spoštuje druge narodnosti.«