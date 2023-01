Poglejte, kako živi pevec Dominik Bagola - Balladero, povabil nas je v svoj prekmurski dom

Eden vidnejših kantavtorjev mlajše generacije Dominik Bagola - Balladero po poletnih Marelicah to jesen prinaša nove, zrele sadeže. S pesmijo Toplo o življenju, hrepenenju, ljubezni in odrešenju zapelje s toplino, lahkotno spevnostjo in nežnostjo. Prav takšen je tudi njegov dom v domači hiši na Cankovi v Prekmurju, kjer z izbranko Eriko in njunim muckom Popijem radi preživljajo konce tedna. Tokrat se je Dominik, ki nam je zaupal nekaj utrinkov, na prekrasnem, v jesen ovitem Goričkem mudil sam, saj so njegovo Eriko, ki je arhitektka po poklicu, čakali še nedokončani projekti. Zamujeno sta nadoknadila v trnovski Loliti, kjer si pred izleti rada privoščita dolgi kavici.

