Poglejte, kako žari zaljubljena Natalija Verboten (FOTO)

Pevka Natalija Verboten in Dejan Bojič sta eden najbolj prepoznavnih parov na slovenski glasbeni sceni, te dni praznujeta že 16. obletnico skupne ljubezenske poti. Njuna zgodba se je začela pisati, ko je imela Natalija prve vaje s takrat novo spremljevalno skupino Allegro, katere član je bil Dejan. »Ista lokacija, isti mož … že 16 let,« je v nedeljo Natalija šaljivo zapisala na instagramu in pripela fotografijo.

Da je njuna ljubezen trdna kot skala, dokazuje dejstvo, da sta po šestnajstih letih še vedno skupaj, v zakonu pa sta se jima rodila dva sinova, Max in Oskar. Pred časom je Natalija razkrila skrivnost srečnega zakona: »Treba se je truditi, da ljubezen ne uvene, predvsem gre za drobne pozornosti, ki si jih sproti izkažemo in tako dokazujemo, da partner ni samoumeven.« Priznala je še, da tudi med njima kdaj pride do nesporazumov, a jih rešujeta sproti in ne dovolita, da bi se zamere med njima kopičile.