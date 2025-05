Poglejte, kako zapeljiva je Nina Donelli v kopalkah mesec in pol po porodu (FOTO)

V začetku meseca aprila je pevka Nina Donelli, ki s svojimi skladbami navdušuje tako pri nas kot pri naših južnih sosedih, sporočila veselo novico, da sta s partnerjem odbojkarjem Maticem Videčnikom postala starša.

Pevkin največji izziv doslej je bil, kot je povedala v začetku leta, dati glasbeno kariero na pavzo. A prav to je storila septembra lani, ko se je zaradi materinske vloge za leto dni poslovila od glasbenih odrov. Priljubljena pevka iz Poljčan, ki poje izključno v hrvaškem jeziku, je na Instagram profilu na svetovni dan družine 15. maja s sledilci delila prvo skupno družinsko fotografijo z malčico, ki je že, kot je zapisala, postala glavna šefica v hiši.

Danes pa je oboževalce razveselila z mini razglednico z njenega balkona na morju, kjer v oranžnem bikiniju in ležerno spetimi lasmi pije jutranjo kavico. Osupljivo je, v kakšni vrhunski formi je Donellijeva le mesec in pol po porodu hčerke. Pod objavo so se usuli komentarji in pohvale sledilcev z emotikoni srca in ognja: »Čudovita mamica«, »Super mama«.

