Poglejte kako strastno zapeljuje slovenski pevec (VIDEO)

Rok in Anej, člana BQL, sta se prvič srečala s plesom. V novem videospotu Ko bo to za nama sta v plesnih parih zaplesala z zapeljivimi plesalkami in tako poskrbela za poletni videospot s polno atraktivnih kadrov in zapeljevanja.



Priprave na ples so jima, kot pravita sama, vzele več časa, kot snemanje pesmi. »Brez muje se še čevelj ne obuje,« je povedal Anej, ki je skupaj z Raayem tudi napisal skladbo.



Starejši član dua BQL Rok pa je prvič nastopil kot glavni igralec, ki je brez večjih težav zapeljeval, koketiral in seveda tudi plesal.







Videospot so posneli v Čokoladni vasi na Limbuškem nabrežju na Štajerskem, pri snemanju je sodelovala več kot 25 članska ekipa.