Poglejte, kako vredno torbico je nosila slovenska lepotica v Stožicah (FOTO)

Na nedeljski nogometni tekmi med Slovenijo in Slovaško, kjer so se veselili naši navijači, se je trlo znanih obrazov. Tako pomembne tekme seveda ni smel zamuditi predsednik vlade Robert Golob, ob njem je v VIP loži sedel minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, pa seveda predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.

Nedaleč stran pa smo opazili še eno pomembno ime iz sveta športa – nogometnega agenta Elvisa Bašanovića. Spremljala ga je temnolasa lepotica, ki pa je pozornost zbujala predvsem z izbiro modnega dodatka. V naročju je namreč stiskala čudovito torbico v obliki psa prestižne modne znamke Louis Vuitton.

Oblikovala jo je glasbena legenda

Gre za prav posebno torbico, ki jo je oblikoval zvezdnik Pharrell Williams. Večina se Pharrella spomni kot glasbenika, ki se je podpisal pod mnoge hite in sodeloval s tako velikimi glasbenimi imeni, kot so Justin Timberlake, Snoop Dog, Robin Thicke in Jay-Z, zadnja leta pa se ukvarja tudi z modo. Leta 2023 je tako začel sodelovati z znamko Louis Vuitton in omenjena torbica je eden od rezultatov. Zanjo je sicer treba odšteti dobrih 5000 evrov.

Da ima temnolasa dama, ki smo jo opazili ob Bašanoviću prefinjen okus, je dokazala s še enim modnim dodatkom – delikatno zlato zapestnico prestižne znamke Van Cleef. Cene takšnih zapestnic se sicer gibljejo od 1790 evrov navzgor.