Poglejte, kako sta Dončić in Dragić ukradla vso pozornost (FOTO)

Poletni nedeljski večer je bil minuli konec tedna kot naročen za nogometni spektakel med nekdanjima dvema bratskima republikama.

Slovenija je v četrtem srečanju pokala narodov skupine B v razprodanih Stožicah gostila Srbijo, tekmo pa si je ogledalo kar 13.782 gledalcev, ki so videli štiri zadetke, po dva sta mrežo zatresla na vsaki strani, in sicer sta za gole pri Srbih poskrbela Andrija Živković in Aleksandar Mitrović, za veselje domačih navijačev pa Adam Gnezda Čerin in 19-letni slovenski up Benjamin Šeško.

Veliko očitkov je bilo uperjenih v razprodan ljubljanski stadion, saj so bili navijači Srbije v večini, pa vendar smo med občinstvom ujeli številne znane slovenske obraze iz športa, politike in estrade.

Shatzi oziroma Aleksander Pešut, mlajši brat glasbenika Magnifica, je tekmo spremljal v družbi bratranca Dejana Pešuta, teniškega trenerja, in njegove žene Melite Pešut.

Zlatko Zahović, najboljši slovenski nogometaš vseh časov, je razčlenjeval igro Dejanu Obrezu, nogometnemu novinarju.

Pionirji slovenskega nogometa po osamosvojitvi: Miran Pavlin, Ermin Šiljak, Džoni Novak, Gregor Židan ter Muamer Vugdalić

Rokometni selektor Slovenije Uroš Zorman je bil precej zamišljen.